Moody's Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Aktienkurs von Moody's hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,4 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Finanzsektor eine Überperformance von 32,87 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 10,34 Prozent, wobei Moody's aktuell 29,06 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild wird daher als neutral bewertet, während die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen abgenommen hat, was zu einer schlechteren Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Moody's liegt bei 20,32, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit positiv bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 41 eine neutrale Situation an. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie positiv bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Moody's-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 341,15 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 396,51 USD liegt, was einer positiven Bewertung entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt jedoch eine neutrale Bewertung aufgrund des nahe dem gleitenden Durchschnitt liegenden letzten Schlusskurses von 378,72 USD.

Insgesamt wird die Moody's-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien überwiegend positiv eingeschätzt.