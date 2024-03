Moody's Aktie: Der ganz große Wurf!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Moody's beträgt das aktuelle KGV 45, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" mit einem durchschnittlichen KGV von 61 als unterbewertet angesehen werden kann. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Moody's auf 349,6 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 379,42 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8,53 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 385,35 USD, was einer Distanz von -1,54 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Moody's veröffentlicht. Auch die Meinungsmarktanalyse zeigt, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene eine "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Aktie von Moody's mit einer Rendite von 39,4 Prozent die durchschnittliche Rendite um 34 Prozent übertroffen. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche mit einer mittleren Rendite von 10 Prozent, liegt die Rendite von Moody's mit 29,4 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.