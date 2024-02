Moody's Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Aktie von Moody's wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 45,07 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 62,02 liegt. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Langfristig betrachtet wird die Aktie von Moody's von Analysten positiv eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 3 positive Bewertungen, 3 neutrale und keine negative. Die durchschnittliche Kursprognose liegt bei 329,75 USD, was einer Erwartung von -12,14 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf Basis aller Analystenschätzungen.

In den letzten Wochen wurde eine negative Veränderung des Stimmungsbildes in Bezug auf Moody's festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, welche eine Tendenz zu besonders negativen Themen aufzeigt. Die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird ebenfalls als negativ bewertet.

Das Anleger-Sentiment zeigt hingegen überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Zudem wurden hauptsächlich positive Themen rund um Moody's diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. Analytische Studien zeigen, dass vor allem positive Signale abgegeben wurden, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine insgesamt positive Bewertung der Anleger-Stimmung für die Aktie von Moody's.