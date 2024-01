Moody's Aktie: Was wird das noch werden?

Die aktuelle Dividendenpolitik von Moody's wird von den Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs einen negativen Unterschied von -4,74 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Moody's-Aktie mit 383,2 USD einen positiven Abstand von +13,52 Prozent zum GD200 (337,55 USD) hat, was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen zeigt, weist einen Kurs von 370,98 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Moody's-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird die Moody's-Aktie als "Gut" bewertet, da der kurzfristige RSI bei 22,55 Punkten liegt und somit auf eine Überverkaufssituation hinweist. Der RSI25 dagegen liegt bei 46,1, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den vergangenen Wochen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt. Zusätzlich wurden 4 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was die negative Stimmung unterstreicht.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Bewertung für Moody's basierend auf den verschiedenen Analysen.