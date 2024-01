Moody's Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Weitere Suchergebnisse zu "Moody's":

Moody's Aktie: Dividende, Sentiment und Analysteneinschätzung

Die aktuelle Dividendenpolitik von Moody's wird von Analysten kritisch betrachtet. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" eine negative Differenz von -4,8 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält Moody's eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Hingegen wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Moody's daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die Einschätzungen von Analysten geben ein gemischtes Bild ab. In den letzten zwölf Monaten wurden 5 positive, 4 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 325,71 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 390,56 USD einer potenziellen negativen Entwicklung um -16,6 Prozent entspricht. Daher erhält die Moody's-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.

Von fundamentalen Kriterien ausgehend, wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem KGV von 45,07 liegt die Aktie unter dem Durchschnitt der Branche "Kapitalmärkte", was einer "günstigen" Bewertung entspricht.

Insgesamt zeigt sich also ein gemischtes Bild in Bezug auf Moody's Aktie, mit kritischen Bewertungen in Bezug auf die Dividendenpolitik und dem Sentiment, aber auch positiven Einschätzungen aus fundamentaler Sicht.