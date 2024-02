Moody's Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Stimmung und der Buzz um eine Aktie sind wichtige Maßstäbe, um die allgemeine Stimmung der Anleger und Nutzer im Internet zu erfassen. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielen auch die Beitragsanzahl und die Änderung der Stimmung eine wichtige Rolle. In Bezug auf Moody's haben wir diese Faktoren untersucht. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Moody's weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem guten Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Moody's bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In Bezug auf die Dividende kann aktuell bei einer Dividendenrendite von 0,85 % gegenüber dem Branchendurchschnitt ein geringerer Ertrag erzielt werden. Dies führt zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Für die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI von Moody's liegt bei 34,47, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 43,73, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Moody's derzeit ein gutes Rating hat. Der Kurs der Aktie liegt um +16,65 Prozent über dem GD200. Auch der GD50 zeigt eine Abweichung von +4,83 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Moody's in der technischen Analyse ein gutes Rating.