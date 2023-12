Moody's Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "Moody's":

Moody's erhält insgesamt 9 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers als "Gut" eingestuft wird. Die Meinungen setzten sich aus 5 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen zusammen. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Moody's. Basierend auf einer Kursprognose von 325,71 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -16,66 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung gemäß den Analysten, was somit zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung für Moody's führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Moody's-Aktie liegt bei 13, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (11,2) bestätigt diese Überverkauftheit und führt zu einem weiteren "Gut"-Rating für die Aktie. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung gemäß dem RSI für Moody's.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr als üblich erwähnt und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Moody's beträgt aktuell 41,94 und liegt damit 20 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist. Daher erhält Moody's auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.