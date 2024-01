Moody's Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "Moody's":

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Moody's bei 390,56 USD liegt, was einer Entfernung von +17,41 Prozent vom GD200 (332,64 USD) entspricht. Dies signalisiert eine positive Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 355,31 USD. Dies bedeutet eine Entfernung von +9,92 Prozent, was ebenfalls als ein gutes Signal zu bewerten ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Kurs der Moody's-Aktie als "Gut" einzustufen ist, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Auch die Stimmung der Anleger beeinflusst die Einschätzung des Aktienkurses. Unsere Analysten haben die Kommentare und Meinungen auf sozialen Plattformen über Moody's ausgewertet und festgestellt, dass diese größtenteils positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Moody's in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Die Analyse wurde zudem durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt. Dabei ergibt sich eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale, da neun von ihnen positiv und keines negativ bewertet wurden. Somit kann Moody's hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden.

In Bezug auf die Dividende liegt Moody's mit einer Ausschüttung von 0,85 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte (5,65 %) niedriger. Dies führt zu der Einstufung "Schlecht", da die Differenz 4,8 Prozentpunkte beträgt.

Auch aus fundamentaler Sicht wird die Moody's-Aktie bewertet. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 45, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 56,88) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Moody's somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.