Moody's Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Aktie der Moody's wurde von Analysten aus Research-Abteilungen in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 3 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet. Basierend darauf wird die langfristige Einstufung als "Gut" betrachtet. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten zu Moody's. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie der Moody's liegt bei 329,75 USD, während der letzte Schlusskurs bei 373,24 USD liegt. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von -11,65 Prozent hin, was als "Schlecht" eingestuft wird. Die Gesamtbewertung der Analysten für die Aktie der Moody's ergibt somit ein "Neutral".

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 39,4 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor liegt Moody's um 151382,51 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kapitalmärkte" beträgt 407622,65 Prozent, wobei Moody's aktuell um 407583,25 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Moody's festgestellt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Moody's bei 0,85 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,71 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Insgesamt zeigt die Analyse der Analysteneinschätzung, des Branchenvergleichs, des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien sowie der Dividende, dass die Aktie der Moody's insgesamt mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen wird.