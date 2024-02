Moody's Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung gegenüber einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt vermehrt über die Aktie von Moody's diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen dominant waren. Auch in den vergangenen Tagen standen die negativen Themen rund um Moody's im Fokus der Meinungsmarkt-Diskussionen. Dadurch wurde insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung ausgelöst. Analytische Untersuchungen zeigten jedoch, dass überwiegend "Gut"-Signale abgegeben wurden, mit sieben Signalen, von denen sechs positiv waren. Insgesamt ergibt sich auf dieser Ebene daher ein "Gut" Signal. Zusammenfassend lässt sich bei der Analyse des Anleger-Sentiments eine "Neutral"-Bewertung feststellen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Moody's liegt mit einem Wert von 45,07 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Kapitalmärkte" von 60. Ein niedriges KGV lässt die Aktie auf den ersten Blick preisgünstiger erscheinen, weshalb die Aktie auf fundamentalen Kriterien basierend als "günstig" eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmungen verstärken oder drehen, was neue Einschätzungen für Aktien zur Folge hat. Bei Moody's wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings erfuhr die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine positive Entwicklung, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" bewertet wird.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Moody's als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 32,69, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 31,47 aufweist und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.