Moody's Aktie: Neue Entwicklungen sorgen für Unruhe am Markt!

Am 29.01.2024 wird das renommierte Unternehmen Moody’s mit Hauptsitz in New York, USA, seine Quartalszahlen für das vierte Quartal präsentieren. Aktionäre und Analysten sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen sie erwarten können und wie sich die Moody’s Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Prognosen für das vierte Quartal

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Moody's Aktie liegt bei 64,36 Mrd. EUR.