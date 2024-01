Moody's Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Moody's":

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen eine überwiegend negative Stimmungslage unter den Anlegern. Positiv geprägte Diskussionen dominierten an fünf Tagen, während an sechs Tagen überwiegend negative Themen im Fokus standen. Besonders häufig wurde in letzter Zeit negativ über das Unternehmen Moody's gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklungen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Statistische Auswertungen historischer Daten deuten in den letzten zwei Wochen auf ein Überwiegen von Verkaufssignalen hin. Speziell ein "Schlecht"-Signal auf Basis der Kommunikation führte zu einer entsprechenden Bewertung dieses Kriteriums. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung hinsichtlich des Anleger-Sentiments.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie von Moody's eine "Gut"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 335,51 USD mit dem aktuellen Kurs (376,59 USD) vergleicht. Dies bedeutet eine Abweichung von +12,24 Prozent. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von aktuell 364,63 USD und des letzten Schlusskurses auf ähnlicher Höhe (+3,28 Prozent) ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Die Untersuchung der Aktie von Moody's hinsichtlich der Beitragsanzahl und der Änderung der Stimmung ergab eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" verliehen.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt dieses derzeit bei 45 für Moody's. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt die Börse 45,07 Euro. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 56 ist dies eine Unterbewertung um 20 Prozent, weshalb der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft wird, insbesondere im Bereich "Kapitalmärkte".