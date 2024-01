Moody's Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Moody's":

Die Stimmung in den sozialen Medien rund um die Aktienkurse von Moody's wurde von Analysten untersucht, um eine Einschätzung zu erhalten. Es wurde festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv ausfiel. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führte. Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei acht konkret berechnete Signale zur Verfügung standen, die zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führten.

In Bezug auf die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral" führte. Allerdings wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe als "Schlecht" führte.

Die Einschätzungen von Analysten für Moody's in den letzten zwölf Monaten ergaben 5 positive, 4 neutrale und 0 negative Bewertungen, was im Schnitt zu einer "Gut"-Bewertung führte. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 325,71 USD, was zu einer möglichen negativen Abweichung von 16,6 Prozent vom letzten Schlusskurs führt. Aus Sicht der Analysten erhält die Moody's-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividendenpolitik wurde festgestellt, dass das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Moody's derzeit bei 0 liegt, was zu einer negativen Differenz von -4,8 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Die Analysten bewerteten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".