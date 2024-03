Moody's Aktie: Keine Angst!

Der Aktienkurs von Moody's hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 36,5 Prozent liegt Moody's mehr als 25 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Kapitalmärkte-Branche, die eine mittlere Rendite von 14,05 Prozent aufweist, übertrifft Moody's mit 22,45 Prozent deutlich.

Die Internet-Kommunikation zeigt jedoch eine deutliche Eintrübung der Stimmung in den letzten Wochen. Dies führt dazu, dass die Aktie von Moody's von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Ebenso ist die Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen gesunken, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Moody's bei 354,94 USD verläuft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage beträgt +2,38 Prozent, was ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt fällt der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher ebenfalls "Gut" aus.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung ergibt sich ein "Gut", da 3 Kauf-, 3 Halten- und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 329,75 USD, was auf eine mögliche negative Kursentwicklung hindeutet und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analysten-Untersuchung daher eine Einstufung als "Neutral".