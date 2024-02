Moody's Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Moody's liegt derzeit bei 45,07, was 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 61 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher hat Moody's von Moody's auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhalten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie haben wir festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung eine positive langfristige Stimmungslage zeigen. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die positive Veränderung der Stimmung führt jedoch zu einer "Gut"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen standen jedoch überwiegend negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 2 Schlecht- und 4 Gut-Signale, was insgesamt zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die Analysten schätzen die Aktie von Moody's langfristig als "Gut"-Titel ein. Von 18 Analysten waren 3 positiv, 3 neutral und keiner negativ eingestellt. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Mittel ein Kursziel von 329,75 USD, was einer Erwartung von -17,48 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Aktie als "Neutral" bewertet.