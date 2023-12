Moody's Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Moody's":

Die Moody's-Aktie wurde von insgesamt 9 Analysten bewertet, wobei 5 Bewertungen als "Gut", 4 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Die durchschnittlichen Kursziele ergaben einen Wert von 325,71 USD, was bedeutet, dass die Aktie um -15,96 Prozent vom letzten Schlusskurs von 387,58 USD fallen könnte. Aufgrund dieser Berechnung wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Zusammenfassend erhält Moody's somit von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 45,07 Euro, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Moody's 45,07 Euro zahlt. Dieser Wert liegt 14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Im Bereich "Kapitalmärkte" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 52, was bedeutet, dass der Titel unterbewertet ist und daher basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Moody's aktuell bei 330,62 USD, was eine "Gut"-Einstufung ergibt. Der Aktienkurs liegt mit 387,58 USD um +17,23 Prozent über diesem Wert. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 349,6 USD, was einer Differenz von +10,86 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

In Bezug auf die Dividende liegt Moody's mit einer Ausschüttung von 0,85 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt Kapitalmärkte von 5,7 %. Daraus ergibt sich eine Differenz von 4,85 Prozentpunkten und somit die Einstufung als "Schlecht".