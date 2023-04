Moody's Aktie im Fokus: Ist das Kurswachstum nachhaltig?

Weitere Suchergebnisse zu "Moody's":

Die Dividendenrendite von Moody’s beträgt lediglich 1,02 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Financial Data & Stock Exchanges mit 2,21 Prozent eine signifikant niedrigere Ausschüttung bedeutet. Ein direkter Vergleich offenbart einen Unterschied von -116,67 Prozentpunkten, was auf eine ungünstige Bewertung des Unternehmens schließen lässt.

Moody’s: Eine Analyse der aktuellen Einschätzungen durch Experten

In den letzten drei Monaten haben Analysten viermal die Bewertung “Kaufen” und elfmal die Bewertung “Neutral” für Moody’s abgegeben. Es gab keine negative Beurteilungen (“Schlecht”). Langfristig stuft der institutionelle Sektor das Unternehmen ebenfalls als “Neutral” ein. Dies spiegelt auch die kürzliche Analyse wider, bei der die durchschnittliche Empfehlung für Moody’s im letzten Monat als “Neutral”...