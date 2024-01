Moody's Aktie: Eine klare Abfuhr!

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

Die Finanzbewertungsfirma Moody's hat eine Dividende von 0,85 % ausgeschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,64 % als niedrig zu bewerten ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht". In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es im letzten Monat keine bedeutende Veränderung der Stimmungslage der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde die Aktie weniger intensiv diskutiert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Bei der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Moody's als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 45,07 insgesamt 20 % niedriger liegt als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigen die Handelssignale aus den sozialen Medien 6 positive und 0 negative Signale, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.