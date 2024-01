Moody's Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Finanzanalyse von Moody's weist auf verschiedene Aspekte hin, die bei der Bewertung der Aktie zu berücksichtigen sind. In Bezug auf die Dividende liegt Moody's mit einer Ausschüttung von 0,85 % unter dem Branchendurchschnitt von 5,61 %. Dies bedeutet, dass das Unternehmen im Vergleich zu anderen in der Branche weniger Kapital ausschüttet und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Moody's-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 337,97 USD lag. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug jedoch 386,84 USD, was einem positiven Unterschied von 14,46 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 372,05 USD liegt nahe am letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhielt Moody's in den letzten zwölf Monaten insgesamt 8 Bewertungen, wovon die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Dabei setzt sich die Bewertung aus 4 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die durchschnittliche Kursprognose deutet auf ein Abwärtspotenzial von -15,17 % hin, was von den Analysten als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine negative Entwicklung wider. In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde eine reduzierte Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für Moody's auf verschiedenen Analyse- und Stimmungsebenen, wobei die Dividende, technische Analyse, Analysteneinschätzung und das Sentiment und Buzz zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating führen.