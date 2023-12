Moody's Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Weitere Suchergebnisse zu "Moody's":

Die Stimmung und der Buzz um die Aktie von Moody's werden durch unsere Analyse präzise und frühzeitig erkannt. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Moody's jedoch kaum verändert, weshalb wir die Aktie neutral bewerten. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher erhält Moody's in dieser Hinsicht eine schlechte Bewertung und insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Moody's einen Wert von 45 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Kapitalmärkte" (KGV von 56,88) liegt die Aktie unter dem Durchschnitt, was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher erhält Moody's in fundamentalen Kriterien eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Moody's liegt bei 49,91, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 28,73, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Moody's-Aktie mit einem Abstand von +17,41 Prozent vom GD200 (332,64 USD) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 355,31 USD auf, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hinweist. Zusammenfassend wird der Kurs der Moody's-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.