Moody's Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Moody's-Aktie wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 351,45 USD, was einer Überbewertung des Aktienkurses (391,58 USD) um +11,42 Prozent entspricht. Dies deutet auf eine positive Bewertung hin. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 385,15 USD, was einer Abweichung von +1,67 Prozent vom aktuellen Aktienkurs entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für Moody's liegt bei 2,97 und der RSI25 bei 50,19, was zu einer Einstufung als "Gut" bzw. "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Bewertung von "Gut".

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Moody's als "Gut" ein, wobei von insgesamt 18 Analysten 3 die Aktie als "Gut", 3 als "Neutral" und keiner als "Schlecht" bewerteten. Auch wenn kein aktuelles Analystenupdate vorliegt, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 329,75 USD, was einer Erwartung von -15,79 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Die Stimmung in Bezug auf die Moody's-Aktie ist hauptsächlich negativ, wie aus der Analyse sozialer Plattformen hervorgeht. Die Nutzer haben in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen angesprochen, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf die Stimmung erhält. Die Betrachtung von Handelssignalen ergab jedoch zwei "Gut" und kein "Schlecht" Signal, was zu einer "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einstufung hinsichtlich der Stimmung.