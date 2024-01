Moody's Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Aktie von Moody's hat in den letzten Tagen einen Kurs von 392,6 USD erreicht, was +4,39 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt. Dies wird als kurzfristig "Neutral" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +15,55 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Analysten schätzen die Aktie von Moody's langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 4 die Aktie als "Gut", 4 als "Neutral" und keiner als "Schlecht". Es gibt keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 328,17 USD, was einer Erwartung von -16,41 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite von Moody's beträgt derzeit 0,85 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Unsere Analysten bewerten dies daher als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Moody's-Aktie liegt bei 3 für die letzten 7 Tage, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 48,72, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Moody's auf Basis der RSI-Analyse.