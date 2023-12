Moody's Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Aktien von Moody's haben in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 39,4 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 11,09 Prozent, was bedeutet, dass Moody's im Branchenvergleich um +28,31 Prozent überperformt hat. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Moody's mit 6,46 Prozent deutlich höher, nämlich um 32,94 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Moody's derzeit eine Rendite von 0,85 % auf, was jedoch niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,79 % im "Kapitalmärkte"-Sektor. Mit einer Differenz von 4,94 Prozentpunkten wird dies als "Schlecht" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat immer schlechter wurde, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch die Diskussionsintensität war rückläufig, was darauf hindeutet, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzung für die Moody's-Aktie ist derzeit "Gut", basierend auf insgesamt 5 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine neuen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -16,69 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Moody's eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.