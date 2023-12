Moody's Aktie: Alles kein Problem!

Der Aktienkurs von Moody's hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 25 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Finanzen" eine Überrendite von 19,6 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" liegt bei 10,09 Prozent, wobei Moody's aktuell 14,91 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Moody's einen Wert von 41,94 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 52,72 liegt. Daher wird die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien als unterbewertet eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Moody's wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne klare Tendenzen in eine positive oder negative Richtung. Auch in den vergangenen Tagen gab es keine speziell positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung aufgrund des aktuellen Stimmungsbildes.

Die Analysten bewerten die Moody's-Aktie insgesamt als "Gut", basierend auf 5 positiven, 4 neutralen und 0 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Trotzdem zeigt die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ein Abwärtspotential von -16,83 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entsprechen würde. Insgesamt erhält Moody's daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der Analysteneinschätzung.