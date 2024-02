Monument Mining Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Das kanadische Bergbauunternehmen Monument Mining wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4767,78 bewertet, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 336,1 liegt. Aufgrund dieser Überbewertung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf fundamentalen Kriterien. Der Relative Strength Index (RSI) von Monument Mining liegt bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI25, der die Dynamik über einen Zeitraum von 25 Tagen misst, ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung. In Bezug auf Dividendenrendite schneidet Monument Mining im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau schlechter ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt gemischte Reaktionen, wobei in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Kommentare zu verzeichnen waren, während in den letzten Tagen vorwiegend negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anlegerstimmung daher als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung für Monument Mining.