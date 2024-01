Montrose Environmental Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Montrose Environmental war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Die Anleger zeigten sich überwiegend optimistisch, mit insgesamt 12 positiven Tagen im Vergleich zu einem negativen Tag. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es auch hauptsächlich positive Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Montrose Environmental daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte ebenfalls keine wesentliche Veränderung in Bezug auf Diskussionsbeiträge.

Analysten bewerten die Montrose Environmental-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 50,95 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die Montrose Environmental-Aktie derzeit gemischt bewertet wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 34,21 USD, während der aktuelle Kurs bei 32,13 USD liegt, was einer Abweichung von -6,08 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 29,05 USD, was einer Abweichung von +10,6 Prozent entspricht.

Insgesamt erhält Montrose Environmental daher eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.