Montrose Environmental Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Montrose Environmental liegt bei 36,62, was als "Neutral" bewertet wird und die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 29, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Montrose Environmental daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Aktie der Montrose Environmental wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen. Daraus ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Montrose Environmental vor. Das Kursziel für die Aktie der Montrose Environmental liegt im Mittel bei 48,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 52,56 Prozent bedeutet. Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Montrose Environmental insgesamt die Einschätzung "Gut".

Bei der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Montrose Environmental-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt sich, dass der Wert des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 34,71 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 31,79 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine andere Bewertung, nämlich ein "Gut"-Rating. Somit wird die Montrose Environmental-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Montrose Environmental ein "Gut"-Wert.