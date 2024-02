Montrose Environmental Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Montrose Environmental wurden in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Die Mehrheit der Diskussionen drehte sich um die positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Montrose Environmental-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 33,86 USD. Der letzte Schlusskurs von 34,4 USD weicht um +1,59 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (30,94 USD), liegt der letzte Schlusskurs um +11,18 Prozent darüber. Dadurch ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Montrose Environmental-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Analysten bewerten die Aktie von Montrose Environmental auf langfristiger Basis überwiegend positiv. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 2 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 44,33 USD, was einer Erwartung von +28,88 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Montrose Environmental-Aktie als neutral ein, mit einem RSI7-Wert von 37,79 und einem RSI25-Wert von 39,29.

Zusammenfassend ergibt sich also eine insgesamt positive Einschätzung der Montrose Environmental-Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung und dem Relative Strength-Index.