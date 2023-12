Montrose Environmental Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Montrose Environmental diskutiert. An neun Tagen überwogen die positiven Themen, während an drei Tagen die Stimmung negativ war. Auch aktuell sind die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Das Anleger-Stimmungsbarometer bewertet Montrose Environmental insgesamt als "Gut".

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität im üblichen Rahmen liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv entwickelt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse mithilfe des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Montrose Environmental-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt der aktuelle Wert bei 34,71 USD, während der letzte Schlusskurs bei 31,79 USD liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Montrose Environmental-Aktie in der einfachen Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Analysten haben die Aktie in den letzten zwölf Monaten mit den Einstufungen 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht bewertet, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Das Kursziel liegt im Durchschnitt bei 48,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 52,56 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.