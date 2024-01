Montrose Environmental Aktie: Der Knall ist da!

Die Analysteneinschätzung für Montrose Environmental zeigt, dass es in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen gab, was im Durchschnitt zu einem positiven Rating führt. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 48,5 USD, was einem potenziellen Anstieg um 71,74 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 28,24 USD. Insgesamt erhält die Aktie eine positive Empfehlung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 28,24 USD um -16,99 Prozent vom GD200 (34,02 USD) entfernt ist, was ein negatives Signal darstellt. Der GD50 liegt bei 29,82 USD, was bedeutet, dass auch hier ein negatives Signal vorliegt, da der Abstand -5,3 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Montrose Environmental-Aktie als negativ bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 87 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als schlecht eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 58,02, was bedeutet, dass Montrose Environmental hier weder überkauft noch überverkauft ist und daher als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie in Bezug auf den RSI als negativ bewertet.

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass die Stimmung rund um die Aktie von Montrose Environmental sowohl unter den Analysten als auch unter den Investoren und Nutzern im Internet negativ ist. Die Beitragsanzahl und die Diskussionsintensität waren unterdurchschnittlich, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt wird der langfristigen Stimmung rund um die Aktie von Montrose Environmental die Note "Schlecht" gegeben.