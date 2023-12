Montnets Rongxin Aktie: Finger weg?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Montnets Cloud als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Montnets Cloud-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 77,69, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25-Wert von 61,06, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Sentiment-Analyse und die Diskussionsintensität zeigen, dass Montnets Cloud über einen längeren Zeitraum betrachtet eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Montnets Cloud in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Unsere Analysten haben die Stimmung rund um Montnets Cloud auf sozialen Plattformen gemessen und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Somit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 33,78 Prozent erzielt, was 21,27 Prozent über dem Durchschnitt (12,51 Prozent) von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 19,03 Prozent, wobei Montnets Cloud aktuell 14,75 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance bewerten die Analysten die Aktie insgesamt mit einem "Gut".