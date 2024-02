Montero Mining, Exploration Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf die Montero Mining And Exploration-Aktie hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". In Bezug auf die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen bleibt die Aktie jedoch neutral bewertet, da die Anleger weder bedeutend mehr noch weniger als sonst über das Unternehmen diskutieren.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Montero Mining And Exploration-Aktie eine Rendite von 500 Prozent erzielt, was mehr als 520 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -20,11 Prozent, wobei die Aktie von Montero Mining And Exploration mit 520,11 Prozent deutlich darüber liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Montero Mining And Exploration liegt bei 10, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Dieser Index bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen und bewertet Werte zwischen 0 und 30 als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 20 auf eine positive Einschätzung hin.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Montero Mining And Exploration bei 0,15 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,3 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +100 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 0,22 CAD und einem Abstand von +36,36 Prozent auf eine positive Entwicklung hin. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Gut".