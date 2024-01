Montero Mining, Exploration Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Montero Mining And Exploration hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von 485,71 Prozent erzielt, was über 496 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche betrug die mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten -10,59 Prozent, und auch hier übertrifft Montero Mining And Exploration mit 496,3 Prozent deutlich diese Leistung. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie haben Analysen von Bankhäusern und die langfristige Stimmung unter Investoren und Internetnutzern eine wichtige Rolle gespielt. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigt die Aktivität der Beiträge eine unterdurchschnittliche Intensität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Daher erhält die Aktie von Montero Mining And Exploration in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Montero Mining And Exploration bei 0 Prozent, was 3,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher als unrentables Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Montero Mining And Exploration wird sowohl der RSI auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 66,67 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier von Montero Mining And Exploration damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.