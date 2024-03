Monte Rosa Therapeutics Aktie: Der Knaller!

Die Analysteneinschätzung für Monte Rosa Therapeutics zeigt, dass in den letzten 12 Monaten die Analysten dem Unternehmen einmal ein "Gut"-Rating, einmal ein "Neutral"-Rating und kein "Schlecht"-Rating gegeben haben. Langfristig betrachtet erhält das Unternehmen somit insgesamt ein "Gut"-Rating von institutioneller Seite aus. In den letzten Studien des vergangenen Monats wurde die Aktie auch als "Gut" eingestuft. Kurzfristig betrachtet, bewerteten 1 Analyst die Aktie als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 80,62 Prozent und ein mittleres Kursziel von 11 USD, was als positive Entwicklung angesehen wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie gegenwärtig als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 5,52 USD, während der Kurs der Aktie bei 6,09 USD um +10,33 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 5,68 USD weist auf eine positive Bewertung hin.

Die Anlegerstimmung, die in den sozialen Medien diskutiert wird, zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils neutral gegenüber Monte Rosa Therapeutics eingestellt waren. Positive Themen dominierten die Diskussion an drei Tagen, während an sieben Tagen eine eher neutrale Einstellung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Monte Rosa Therapeutics führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral". Sowohl der RSI als auch der RSI25, bezogen auf unterschiedliche Zeitperioden, deuten auf eine neutrale Einschätzung hin.

Insgesamt wird Monte Rosa Therapeutics sowohl von Analysten als auch von Anlegern überwiegend positiv bewertet, wobei die technische Analyse eine gute Entwicklung der Aktie aufzeigt.