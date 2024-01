Monte Rosa Therapeutics Aktie: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "Equinor":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Monte Rosa Therapeutics liegt der RSI bei 53,02, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 28, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Monte Rosa Therapeutics-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 5,67 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 5,525 USD, was einer Abweichung von -2,56 Prozent entspricht und zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt ergibt einen Wert von 4 USD, bei einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +38,13 Prozent, was zu einem positiven Rating führt.

Das Anleger-Sentiment für die Monte Rosa Therapeutics-Aktie zeigt überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer guten Bewertung führt. Auch die Analysteneinschätzung ergibt eine positive Bewertung, da in den letzten 12 Monaten 0 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben wurde. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral".

Zusammenfassend ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die Monte Rosa Therapeutics-Aktie aus verschiedenen Analysemethoden.

