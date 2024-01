Montana Aerospace Aktie: Keine Panik!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrückgänge auftreten, während bei überverkauften Titeln Gewinne möglich sind. Für Montana Aerospace wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 38,83 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25 liegt bei 27,39, was darauf hinweist, dass Montana Aerospace überverkauft ist, wodurch das Wertpapier als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Montana Aerospace in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne wesentliche positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität zu Montana Aerospace durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Sentiment und den Buzz rund um Montana Aerospace.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Montana Aerospace-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 14,07 CHF angegeben. Der letzte Schlusskurs liegt bei 17,42 CHF, was einer Abweichung von +23,81 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, mit 14,71 CHF, liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +18,42 Prozent darüber, wodurch auch hier eine "Gut"-Bewertung erfolgt.

Insgesamt erhält die Montana Aerospace-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung auf der Basis der technischen Analyse.

