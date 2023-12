Montana Aerospace Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Montana Aerospace ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Montana Aerospace-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 15,38 und ein Wert für den RSI25 von 19,18. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für beide Zeiträume und ergibt insgesamt ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den letzten zwei Wochen wurde Montana Aerospace von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen der letzten Wochen. Darüber hinaus wurden auch in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut".

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Montana Aerospace-Aktie eine Abweichung von +20,97 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 14,02 CHF mit dem aktuellen Kurs von 16,96 CHF. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 13,47 CHF über dem letzten Schlusskurs (+25,91 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde bei Montana Aerospace eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist nach unserer Messung kaum Änderungen auf. Daher kommen wir für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Neutral".