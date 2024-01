Montage Gold Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Die technische Analyse der Montage Gold zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,64 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,67 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz von +4,69 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Neutral". Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 0,69 CAD, was zu einem Abstand von -2,9 Prozent und ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Montage Gold liegt bei 85,71, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 60, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte bei Montage Gold keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weder in Bezug auf die Stimmung noch auf die Stärke der Diskussion. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet und Montage Gold erhält insgesamt eine Bewertung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung also eine Bewertung als "Gut".