Mit Monster Beverage wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

In den letzten Wochen wurde bei Monster Beverage eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dieses negative Stimmungsbild basiert auf der Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, wodurch das Unternehmen insgesamt mit "Schlecht" bewertet wird. Die Anzahl der Beiträge in den Diskussionen über das Unternehmen hat abgenommen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war größtenteils negativ, wobei positive Themen an fünf Tagen und negative Themen an neun Tagen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch vermehrt positive Themen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen zeigen zudem, dass es in den letzten zwei Wochen mehr Kaufsignale als Verkaufssignale gab, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Getränke einen geringeren Ertrag von 4,1 Prozentpunkten bedeutet. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Der Aktienkurs von Monster Beverage erzielte im letzten Jahr eine Rendite von 14,66 Prozent, was im Vergleich zum Sektor "Verbrauchsgüter" 153,17 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich "Getränke" liegt die Rendite aktuell jedoch um 28,39 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.