Monster Beverage: Potenzial um 4,52% auf Kursziel von 55,84 EUR

Die Aktie von Monster Beverage konnte gestern am Finanzmarkt nicht überzeugen und verlor -0,60%. Die Kurse der vergangenen fünf Handelstage ergaben jedoch ein Plus von +0,93%, was eine neutrale Markteinschätzung nahelegt.

Aktuell liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 55,84 EUR. Dieses entspräche einem möglichen Wachstumspotenzial von +4,52%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Meinung nach der jüngsten neutralen Trendentwicklung.

Insgesamt haben sich elf Bankanalysten positiv zur Aktie geäußert und sie als starken Kauf empfohlen. Vier weitere setzten das Rating auf “Kauf”. Acht Experten sehen die Aktie eher neutral und bewerten sie mit “halten”. Lediglich ein Analyst stuft die Aktie als Verkauf ein.

Das Guru-Rating bleibt unverändert gut bei 4,04. In Anbetracht des Anteils optimistischer...