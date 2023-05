Monster Beverage: Potenzial für eine Kurskorrektur von fast 5%

Nach Ansicht der Analysten wird die Aktie von Monster Beverage derzeit nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 51,41 EUR.

• Monster Beverage: Anstieg um +1,04% am 10.05.2023

• Mittelfristiges Kursziel von Monster Beverage bei 51,41 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert auf 3,96

Am gestrigen Tag konnte sich Monster Beverages Aktienkurs um +1,04% verbessern.

Somit verzeichnete das Unternehmen in den vergangenen fünf Handelstagen – also einer vollständigen Woche – einen Anstieg von insgesamt 3,02%.

Der Markt scheint aktuell relativ optimistisch zu sein.

Ob diese Entwicklung jedoch von den Bankanalysten erwartet wurde ist fraglich.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel des Unternehmens laut durchschnittlicher Schätzung der AnalytikerInnen rund 51,41 EUR.

Sollte dieses Ziel erreicht werden können...