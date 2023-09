Monster Beverage: Potenzial für Kurssteigerung von 8,77% - Zielkurs bei 57,59 EUR

Die Aktie von Monster Beverage wird derzeit nach Ansicht vieler Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei einem Wert von 57,59 EUR und damit immerhin um +8,77% über dem aktuellen Preisniveau.

• Monster Beverage legte am 11.09.2023 um +0,73% zu

• Bankanalysten sehen das Potenzial der Aktie bei einer Kurssteigerung von +8,77%

• Die Mehrheit der Experten empfiehlt den Kauf

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie eine positive Entwicklung in Höhe von +0,73% verzeichnen und auch in den vergangenen fünf Tagen wurde insgesamt ein Wachstum in Höhe von +1,47% erzielt. Insgesamt scheint der Markt aktuell also durchaus optimistisch zu sein.

Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung und es gibt auch einige kritische Stimmen. Konkret haben sich bisher elf Experten positiv geäußert und sogar einen klaren...