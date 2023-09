Monster Beverage: Potenzial für Kurssteigerung um 8,22%

Die Aktie von Monster Beverage hat am gestrigen Handelstag eine positive Entwicklung von +1,24% verzeichnet und in den vergangenen fünf Tagen ein Wachstum von insgesamt +1,98%. Die Analysten sehen das Unternehmen als unterbewertet an und schätzen das mittelfristige Kursziel auf 57,59 EUR.

Aktuell geben 11 Bankanalysten die Empfehlung zum Kauf der Aktie ab. Vier Experten teilen diese Meinung optimistisch und acht weitere bewerten sie neutral. Lediglich ein Analyst empfiehlt einen Verkauf der Wertpapiere. Insgesamt ergibt sich damit ein Anteil von +62,50% positiven Einschätzungen.

Das Guru-Rating ist zuletzt auf 4,04 angestiegen nach einer vorherigen Bewertung bei “Guru-Rating ALT”. Sollten die Prognosen der Bankanalysten eintreffen, bietet sich Investoren eine Chance auf eine Kurssteigerung um +8,22%.