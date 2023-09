Monster Beverage: Potenzial für Kursanstieg um +9,06% - Kursziel bei 57,59 EUR

Die Aktie von Monster Beverage zeigt aktuell eine neutrale Tendenz. Gestern verzeichnete sie am Finanzmarkt einen Rückgang von -0,27%. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich aber insgesamt ein Plus von +0,62%. Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie momentan unterbewertet ist und sehen das mittelfristige Kurspotenzial bei einem Zielkurs von 57,59 EUR.

Das entspricht einer möglichen Steigerung des aktuellen Kurses um +9,06%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach der kürzlichen neutralen Entwicklung im Trend. Von insgesamt 24 Analysteneinschätzungen halten elf Experten die Aktie für einen starken Kauf und vier weitere bewerten sie als Kauf. Acht weitere Experten positionieren sich neutral mit “halten”. Lediglich ein Experte empfiehlt den Verkauf der Aktien.

Der Anteil an optimistischen...