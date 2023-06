Monster Beverage: Kursziel von 56,64 EUR eröffnet Investoren ein Potenzial von +3,59%

Die Aktie des Getränkeherstellers Monster Beverage wird derzeit nach Meinung von Analysten nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 56,64 EUR und würde damit eine Steigerung um +3,59% zum aktuellen Kurs bedeuten. Die jüngste positive Entwicklung am Markt mit einem Anstieg um +1,64% am gestrigen Handelstag und insgesamt +1,95% in den letzten fünf Tagen lässt dennoch nicht alle Experten optimistisch bleiben.

• Monster Beverage legt am 31.05.2023 um weitere +1,64% zu

• Bankanalysten sehen mittelfristiges Kurspotenzial von +3,59%

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,00

Laut dem Guru-Rating ist die Einschätzung der Analysten jedoch weiterhin stabil bei einer Bewertung von 4,00 für die Aktie. Von insgesamt 23 betrachteten Experten empfehlen dabei zehn einen Kauf der Wertpapiere und vier sehen diese ebenfalls...