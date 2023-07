Monster Beverage: Kursziel von 56,38 EUR laut Analysten nicht richtig bewertet

Die Aktien von Monster Beverage werden derzeit nach Ansicht einiger Experten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel beträgt 56,38 EUR und bietet Investoren eine potenzielle Rendite von +8,79%. Trotz eines schwachen Trends in den letzten Tagen sehen viele Analysten die Aktie weiterhin positiv.

• Am 07.07.2023 fiel der Kurs um -0,36%

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 56,38 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +60%

Ein Blick auf die vergangenen fünf Handelstage zeigt einen Rückgang des Aktienkurses um -1,80%, was auf eine aktuelle Pessimismus am Markt hindeutet. Insgesamt sind jedoch elf Analysten der Meinung, dass es sich lohnt in Monster Beverage zu investieren und beurteilen die Aktie als “stark kaufen”. Vier weitere Experten setzen das Rating auf “Kauf”, während neun mit “halten” neutral bleiben....