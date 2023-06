Monster Beverage: Kursziel von 56,08 EUR laut Analysten nicht richtig bewertet

Am gestrigen Tag konnte Monster Beverage am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +0,24% verzeichnen. Die Ergebnisse der vergangenen fünf Handelstage zeigen sogar ein Plus von +2,37%. Trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass das aktuelle Kursziel bei 56,08 EUR nicht richtig bewertet ist. Dies entspricht einem möglichen Kurspotenzial von +2,55%.

• Am 23.06.2023 legte die Aktie um +0,24% zu

• Das mittelfristige Kursziel liegt bei 56,08 EUR mit einem potenziellen Plus von +2,55%

• Der Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt unverändert bei 4,00

11 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und vier sehen sie als positiv aber nicht euphorisch an (“Kauf”). Neun Experten halten ein neutrales Rating (“halten”), während einer immer noch einen Verkauf empfiehlt.

Die Mehrheit der Analysten ist demnach optimistisch eingestellt...