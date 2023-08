Monster Beverage: Kursziel von 56,04 EUR

Gemäß den Analysten ist die Aktie von Monster Beverage derzeit unterbewertet. Das wahre Kursziel wird um +8,19% vom aktuellen Kurs entfernt erwartet.

• Am 07.08.2023 stieg der Aktienkurs von Monster Beverage um +3,59%

• Das mittelfristige Kursziel für Monster Beverage beträgt 56,04 EUR

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 4,04

Mit einem Anstieg von +3,59% zeigte sich am gestrigen Tag eine positive Entwicklung im Finanzmarkt für die Aktie von Monster Beverage. Infolgedessen hat sich das Ergebnis in den vergangenen fünf Handelstagen auf -1,08% summiert und damit innerhalb einer vollständigen Handelswoche einen schwachen Trend gezeigt – was relativ pessimistisch erscheint.