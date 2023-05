Monster Beverage: Kursziel von 50,95 EUR laut Analysten nicht erreicht

Die Aktie des US-amerikanischen Getränkeherstellers Monster Beverage wird von Experten als derzeit unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel beträgt 50,95 EUR und liegt somit um -6,85% unter dem aktuellen Kurs.

• Am 05.05.2023 stieg die Aktie um +4,28%

• Der Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,96

Am vergangenen Handelstag konnte sich der Wertpapierkurs von Monster Beverage um +4,28% verbessern und verzeichnete damit in den letzten fünf Handelstagen einen Zuwachs von insgesamt +5,95%. Die aktuelle Stimmung am Markt scheint also relativ optimistisch zu sein.

Allerdings sind nicht alle Analysten so positiv gestimmt wie der Markt selbst. Im Durchschnitt sehen zehn Bankanalysten die Aktie als stark kaufenswert an. Neun weitere setzen auf ein Kauf-Rating und eine neutrale Bewertung geben ebenfalls neun Experten ab....