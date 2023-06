Monster Beverage: Kursziel beträgt 56,08 EUR - Potenzial von +2,14%

Die Aktie von Monster Beverage hat in den letzten fünf Handelstagen einen positiven Trend mit einem Anstieg um +2,78%. Gestern konnte das Unternehmen am Finanzmarkt eine solide Performance mit einer Kursentwicklung von +0,65% verzeichnen. Die Stimmung am Markt für Monster Beverage ist derzeit optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel des Unternehmens wurde vom Durchschnitt der Bankanalysten auf 56,08 EUR festgelegt. Sollten sie Recht behalten, könnte die Aktie ein Kurspotenzial in Höhe von +2,14% bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung und es gibt unterschiedliche Meinungen zur Bewertung des Unternehmens.

11 Analysten sind der Ansicht, dass es sich bei Monster Beverage um einen starken Kauf handelt. Weitere 4 Analysten sehen das Unternehmen zwar optimistisch aber nicht euphorisch und bewerten es als...